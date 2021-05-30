Военный хирург Госпогранслужбы Украины во время купания в Красном море на отдыхе в Египте запутался в подводном канате и провел под водой около пяти минут. После того, как друзья вытащили его на берег, пострадавший долгое время не подавал признаков жизни. Однако в конце-концов медика удалось спасти.

Такую историю рассказал пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

На отдых в Египет поехала компания из четырех человек, Игорь Манкевич, старший ординатор отделения львовской клиники хирургии военно-медицинского клинического центра (ВМКЦ) Госпогранслужбы Украины, вместе с супругой Анной и еще двумя медиками - Максимом, коллегой Игоря, и Виталием, врачом-урологом Львовской областной клинической больницы.

В день прибытия на курорт компания разместилась в гостинице, осмотрела комплекс и отправилась на отдых у бассейна, отложив визит на пляж до утра следующего дня.

"Утром, еще до завтрака, мы все вместе отправились к морю. С берега мы вышли на пирс, у которого, впрочем, и решили нырять. Акватория для купания была ограничена и обозначена на поверхности воды буями, поскольку морское дно неравномерное, с кораллами. Кроме нас, в данной зоне, купались еще с десяток человек. После очередного погружения я заметил, что Максим слишком долго находится под водой. Сразу о плохом не подумал, но нырнув я увидел, что его нога была обвита тросом, который соединяет буй на поверхности воды с металлическим крюком, крепится ко дну", - рассказал Игорь.

Неизвестно, как Максим запутался, но первая попытка его освободить оказалась неудачной и его товарищ сразу позвал на помощь.

"Люди, которые были на пирсе, немедленно покидали нам спасательные круги. Вдвоем с Виталием мы продолжили попытки освободить ногу Макса от каната. Иногда нам помогали другие отдыхающие, но нам все равно не удавалось вытащить. Он оставался в ловушке одного метра от поверхности воды, казалось, уже более трех минут..." - вспоминает Игорь.

После этого компания попросила у отдыхающих принести им нож. Сначала им передали столовый, но для перерезания троса толщиной в два пальца его оказалось недостаточно.

"В это время Аня побежала на берег и принесла большой кухонный нож. Неизвестный мужчина взял у нее нож, подплыл к нам, нырнул и перерезал злосчастный канат", - сказал медик.

По его предположениям, пострадавший находился под водой "не менее четырех минут, а возможно и все пять".

После того, как бездыханное тело их друга удалось поднять на поверхность, Игорь и Виталий, воспользовавшись спасательными кругами, доставили Максима к пирсу. Несмотря на то, что все признаки указывали на утопление, поверить в потерю друга парни не могли и приступили к его "откачке".

"Как нам потом рассказывали, на непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких мы потратили минут пятнадцать, а может и больше! Казалось, что прошла вечность, но признаки жизни у Максима появились - "пробился" пульс, появилось слабое дыхание! За это время персонал отеля принес нам кислородный баллон с маской, который очень пригодился. А когда мы уже вернули нашего друга к жизни и как раз донесли с пирса на берег, приехала "скорая". В дальнейшем за дело взялись местные медики, которые позволили нам сопровождать Максима в больницу. В медучреждении нас уже ожидала реанимационная бригада врачей", - рассказал медик.

Примерно через полчаса врачи сообщили, что пострадавший будет жить - пульс и артериальное давление в норме, также повысилась сатурация крови. Товарищей переполняли эмоции. Около полудня им позволили пройти в реанимацию и увидеть своего друга.

"Он находился в медикаментозном сне и был подключен к аппарату ИВЛ, но, конечно, от этого нам стало на душе еще легче. Решили остаться "на контроле" ситуации к вечеру, а убедившись, что состояние пациента остается стабильным, но он еще не пришел в себя, отправились на ночевку в отель. Утром мы втроем сразу отправились в больницу. Нас ждали хорошие новости - Максима отключили от аппарата ИВЛ и он был в сознании! Но о том, что вернулся "с того света" ничего не помнил", - рассказал друг пострадашего.

Впоследствии Максима их реанимации перевели в общую палату, где он находился под наблюдением врачей еще двое суток, после чего был выписан из медучреждения. Лечение пациент продолжил уже в гостинице, согласно рекомендациям врачей и под контролем друзей.

О полноценном отдыхе для пострадавшего уже речи не шло. В то же его друзьям тоже уже было не до веселья, вспоминает Игорь. О полноценном отдыхе для него уже не было. "Но главное дело было сделано", - сказал он.

Также пресс-служба пограничников пообщалась и с "виновником" этого происшествия. Он как раз завершил обследование в родном пограничном госпитале. К счастью, все физиологические показатели Максима в норме и он вернулся к своей работе.

"Придя в себя почти сразу сориентировался где нахожусь, но не понимал и не помнил почему. Сначала подумал, что потерял сознание на солнце и попал в больницу. Позвал врачей и попросил у них телефон с выходом в Интернет. Нашел в Фейсбуке Игоря, связался с ним и попросил меня забрать. Затем сходил в туалет и снова заснул, поскольку еще находился под действием медикаментов. Утром приехали товарищи, но разговоры об этом ситуацию не заводили, учитывая мое "эйфорическое" состояние. Рассказали мне о спасательной операции только через двое суток. К сожалению или к счастью, я о ней ничего не помню", - поделился Максим.

По его словам, находясь в больнице и пытаясь воспроизвести события, он вспомнил, что видел сон, будто ему у бассейна стало плохо и супруга его друга Анна предложила отвезти его в больницу.

"Конечно, мою благодарность товарищам за спасенную жизнь нельзя измерить какой-то величиной. Они замечательные люди и верные друзья! Буду считать за кумовьев" - рассказал пострадавший.

Игорь такое предложение воспринимает положительно.

"Для него стал почти крестным, то и для его детей буду. Однозначно! Этот случай, в очередной раз подтвердил, что техника безопасности - не просто словосочетание. Нечего и подумать, что было бы, если бы..." - сказал он.

Напомним, недавно в Египте во время дайвинга вблизи города Дахаб после погружения не всплыл бывший глава Службы внешней разведки в 2014-2016 годах 62-летний Виктор Гвоздь.

Также мы писали о том, как в феврале во время отдыха в Египте во время снорклинга погибла жительница города Ровно.