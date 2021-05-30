Потепление на территории Украины ожидается не ранее 5-6 июня. Именно тогда по прогнозу синоптика Натальи Диденко температура воздуха может достигнуть +20 С.

До того времени температура будет относительно прохладной.

"Всем, кто интересуется, когда же потепление. В следующие субботу-воскресенье). Поэтому ближайшую неделю плащи и легкие куртки актуальны!

5-6 июня температура повысится и вспомнит о +20 градусах.

Не мерзните, прислоняйте к себе теплых котов)", - сообщила синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Карпатах за день до начала лета выпал снег, температура опустилась до +1. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 3-5 м/с.

Также синоптик и спасатели предупредили о грозе в Киеве 30 мая. Объявлен желтый уровень опасности. Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. Рекомендуется при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать об этом экстренные службы.

Напомним, как сегодня в Киеве будут праздновать день города.