Синоптик сообщила, когда в Украине закончатся дожди и поднимется температура воздуха
Потепление на территории Украины ожидается не ранее 5-6 июня. Именно тогда по прогнозу синоптика Натальи Диденко температура воздуха может достигнуть +20 С.
До того времени температура будет относительно прохладной.
"Всем, кто интересуется, когда же потепление. В следующие субботу-воскресенье). Поэтому ближайшую неделю плащи и легкие куртки актуальны!
5-6 июня температура повысится и вспомнит о +20 градусах.
Не мерзните, прислоняйте к себе теплых котов)", - сообщила синоптик.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Как сообщала "Страна", в Карпатах за день до начала лета выпал снег, температура опустилась до +1. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 3-5 м/с.
Также синоптик и спасатели предупредили о грозе в Киеве 30 мая. Объявлен желтый уровень опасности. Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. Рекомендуется при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать об этом экстренные службы.
Напомним, как сегодня в Киеве будут праздновать день города.