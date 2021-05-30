Ограничений по количеству въезжающих в Грецию украинцев нет. Фото: Flickr

Правительство Греции продлило до 7 июня действие актуального порядка въезда иностранных граждан, в том числе и украинцев.

Об этом со ссылкой на официальную правительственную газету сообщает агентство "РИА Новости".

Так, въезд на территорию Греции без прохождения двухнедельной самоизоляции возможен при условии наличия одного из трех документов:

  • сертификат вакцинации;
  • справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус;
  • справка о выздоровлении от Covid-19 и наличии антител.

Эти правила распространяются на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей следующих стран:

  • Австралия;
  • Северная Македония;
  • Босния и Герцеговина;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • США;
  • Великобритания;
  • Израиль;
  • Канада;
  • Беларусь;
  • Бахрейн;
  • Новая Зеландия;
  • Южная Корея;
  • Катар;
  • Китай;
  • Кувейт;
  • Украина;
  • Руанда;
  • Российская Федерация;
  • Саудовская Аравия;
  • Сербия;
  • Сингапур;
  • Таиланд.

В новом постановлении правительства список из 21 страны пополнился Боснией и Герцеговиной.

Отметим, что с 14 мая Греция открыла границы для туристов только из вышеуказанных стран. В то же время "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса Covid-19 на территории Греции" в страну не могут попасть граждане других государств.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как украинцы могут отдохнуть в Греции этим летом и во сколько им это обойдется.

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