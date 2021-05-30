Греция продлила разрешение на въезд в страну для украинских туристов
Правительство Греции продлило до 7 июня действие актуального порядка въезда иностранных граждан, в том числе и украинцев.
Об этом со ссылкой на официальную правительственную газету сообщает агентство "РИА Новости".
Так, въезд на территорию Греции без прохождения двухнедельной самоизоляции возможен при условии наличия одного из трех документов:
- сертификат вакцинации;
- справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус;
- справка о выздоровлении от Covid-19 и наличии антител.
Эти правила распространяются на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей следующих стран:
- Австралия;
- Северная Македония;
- Босния и Герцеговина;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- США;
- Великобритания;
- Израиль;
- Канада;
- Беларусь;
- Бахрейн;
- Новая Зеландия;
- Южная Корея;
- Катар;
- Китай;
- Кувейт;
- Украина;
- Руанда;
- Российская Федерация;
- Саудовская Аравия;
- Сербия;
- Сингапур;
- Таиланд.
В новом постановлении правительства список из 21 страны пополнился Боснией и Герцеговиной.
Отметим, что с 14 мая Греция открыла границы для туристов только из вышеуказанных стран. В то же время "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса Covid-19 на территории Греции" в страну не могут попасть граждане других государств.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, как украинцы могут отдохнуть в Греции этим летом и во сколько им это обойдется.