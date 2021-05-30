Правительство Греции продлило до 7 июня действие актуального порядка въезда иностранных граждан, в том числе и украинцев.

Об этом со ссылкой на официальную правительственную газету сообщает агентство "РИА Новости".

Так, въезд на территорию Греции без прохождения двухнедельной самоизоляции возможен при условии наличия одного из трех документов:

сертификат вакцинации;

справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус;

справка о выздоровлении от Covid-19 и наличии антител.

Эти правила распространяются на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей следующих стран:

Австралия;

Северная Македония;

Босния и Герцеговина;

Объединенные Арабские Эмираты;

США;

Великобритания;

Израиль;

Канада;

Беларусь;

Бахрейн;

Новая Зеландия;

Южная Корея;

Катар;

Китай;

Кувейт;

Украина;

Руанда;

Российская Федерация;

Саудовская Аравия;

Сербия;

Сингапур;

Таиланд.

В новом постановлении правительства список из 21 страны пополнился Боснией и Герцеговиной.

Отметим, что с 14 мая Греция открыла границы для туристов только из вышеуказанных стран. В то же время "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса Covid-19 на территории Греции" в страну не могут попасть граждане других государств.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как украинцы могут отдохнуть в Греции этим летом и во сколько им это обойдется.