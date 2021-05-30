Правоохранительные органы Таиланда не выявили признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты. По предварительной версии, 45-летний дипломат скончался сегодня утром из-за сердечной недостаточности.

Об этом со ссылкой на представителя тайской полиции Киссана Пхатаначаруна сообщает France 24.

"Предварительное расследование не показало никаких признаков нападения на него, никаких признаков атаки или насилия", - заявил он.

Бешту обнаружили утром в воскресенье, 30 мая, около 5.30 в его гостиничном номере на тайском курортном острове Ко-Липе, где он находился в отпуске со своим сыном Остапом.

По словам последнего, его отец как обычно лег спать накануне вечером около 23.00, однако проснулся в 04:30 утра из-за тошноты, а после потерял сознание.

По предварительной версии, дипломат мог умереть из-за сердечной недостаточности. Тем не менее окончательную причину смерти установят только после проведения всех необходимых следственных мероприятий: в ближайшие часы в местном морге проведут вскрытие, а потом тело украинского дипломата, который стал послом в 2016 году, доставят в Бангкок.

Напомним, о смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты сегодня сообщила пресс-служба министерства иностранных дел. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким дипломата.

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