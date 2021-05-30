В первый день лета, 1 июня 2021 года в Украине ожидается погода без осадков в западных и северных областях страны. В остальных регионах прогнозируются дожди, местами с грозами. В Киеве в отличие от суточной грозы на день города осадков также не ожидается.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем 1 июня на западе опустится до +13...+17 С, а ночью +4...+7. На севере страны днем ожидается +14...+16, а ночью +5...+7. В центральных областях Украины прогнозируют днем +13...+16, а ночью +7...+11.

На востоке Украины по прогнозам синоптиков днем будет +14...+16, а ночью +10...+12. В южных областях днем +14...+16, а ночью +9...+12.

Мы разбирались, как сегодня в Киеве будут праздновать день города. В городе планируются ряд мероприятий.

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