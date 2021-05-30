В ближайшее время и до конца суток воскресенья, 30 мая в Киеве ожидается гроза. В городе был объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Также о грозовом дожде предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

В департаменте муниципальной безопасности КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать об этом экстренные службы.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Под Киевом расположился грозовой дождевой очаг. Радар!

Все, кто сейчас гуляют, празднуя День Киева и ругая синоптиков за холодную погоду, поторопитесь - дождь с грозой может захватить и столицу! Или уж найдите уютное кафе, или присмотритесь, куда можно спрятаться будет от дождя, или уже досвятковывайте дома). С Днем нашего любимого Киева!", - предупредила Диденко.

Кроме того, сообщается, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будут дежурить дополнительная спецтехника.

"Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор", - сообщают в КГГА.

Мы разбирались, как сегодня будут праздновать День Киева.

Как сообщала "Страна", в трех областях Украины из-за непогоды обесточило десятки населенных пунктов. Для восстановления электроснабжения спасатели привлекли бригады облэнерго.

Напомним, что под Черниговом удары молнии сожгли два дома.