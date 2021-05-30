В белорусском Гродно задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life Алексея Шота.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем в Telegram-канале.

"В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шота. Задержание произошло 10 минут назад в доме журналиста", - говорится в сообщении, опубликованном днем 30 мая.

Позже правоохранители объяснили, почему задержали Шоту.

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской", - рассказали они.

По данным белорусских СМИ, в марте журналиста уже штрафовали за распространение экстремистской информации.

Как писала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 28 мая, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На них Лукашенко поднял тему инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич.

Также мы сообщали, что в связи с задержанием Протасевича в разных городах мира прошли акции солидарности с оппозицией Беларуси. В Киеве на акцию солидарности с жителями Беларуси пришло около семидесяти человек, они собрались на Майдане Независимости.