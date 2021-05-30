Американская корпорация Google специально усложняла пользователям поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию про их местоположение.

Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на материалы судебного дела, касающегося компании.

Так, Google продолжал получать информацию о геолокации пользователей, даже если эта функция была у них выключена. Кроме того, компания заставляла производителей гаджетов прятать от пользователя настройки конфиденциальности при помощи "активного искажения и/или сокрытия фактов".

В материалах суда также говорится, что данные о местоположении пользователей собирались через Wi-Fi и приложения, которые не были связаны с Google.

Ко всему прочему компания самовольно использовала чужие фото. Жители Иллинойса Стивен Вэнс и Тим Янчук рассказали, что изображения их лиц появлялись в базе данных IBM без их согласия. По их словам, фотографии использовали для обучения систем распознавания лиц в Amazon, Microsoft и Alphabet.

Как сообщала "Страна", Google тайно собирает личные данные о здоровье миллионов американцев.

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