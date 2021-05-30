В субботу, 29 мая, полиция задержала во аэропорту Львова известного закарпатского криминального авторитета Артура Пашкуляка. Его подозревают в организации убийства жителя Мукачево Владислава Русина.

По информации "Страны", арест Пашкуляка - это очередной эпизод в войне криминальных кланов за контроль над Закарпатьем.

Житель Мукачево, исполнитель песен в стиле рэп Владислав Русин пропал 25 сентября 2020 года. О его исчезновении заявила жена. Лишь спустя несколько суток полиция обнаружила в лесу брошенный автомобиль Русина без госномеров. А тело исчезнувшего так и не нашли. О пропавшем говорили, что он занимался сбытом наркотиков и ранее задерживался полицией.

После ареста Артура Пашкуляка полиция задержала еще шестерых членов его группировки, в том числе людей из его ближайшего окружения: Николая Смужаницу, Виталия Першакова и Василия Щадея.

Сам Пашкуляк является помощником и партнером экс-нардепа Михаила Ланьо, которого считают главой одного из могущественных кланов Закарпатья.

В июле 2015 года группировка Ланьо стала известна на всю Украину из-за перестрелки с местным отрядом "Правого сектора" "Сонечко" в Мукачево.

Пашкуляк сыграл в той истории не последнюю роль: он передал в 2015 году правосекам приглашение на стрелку - встречу в спортивном клубе "Антарес", принадлежавшему Михаилу Ланьо. Также Артур Пашкуляк дружил с еще одним членом группы Ланьо Олегом Фирцаком по кличке Тайсон. Последнего позже полиция подозревала в организации подпольной нарколаборатории в селе Ключарки – там изготавливали первитин.

По информации "Страны", Пашкуляк является правой рукой Михаила Ланьо и контролирует весь криминальный бизнес в Мукачево. Авторитета неоднократно пытались убить. Например, зимой 2020 года его с телохранителями обстреляли из автомата и ранили – об этом "Страна" подробно рассказывала.

Также в 2020 году Пашкуляка и Ланьо пытались взорвать, установив на пути следования их кортежей мины направленного действия МОН. Однако информацию о готовящихся покушениях получила полиция и убийства предотвратили.

Все это лишь эпизоды давней войны могущественных кланов Закарпатья, причина которой – конфликт за контролем над контрабандой на западной границе Украины со странами ЕЭС. По словам источника "Страны" в полиции, на монополию над контрабандой претендуют два клана: с одной стороны клан экс-нардепа Виктора Балоги, с другой – Пашкуляка–Ланьо.

"Война идет с 2014 года. Обе стороны претендуют на контроль над всеми контрабандными группами, от крупных оптовиков сигарет и наркотиков, до одиночных контрабандистов – "муравьев" и посылочной контрабанды. Ставки очень высоки, есть за что бороться. Это десятки миллионов долларов в месяц. В этой войне обе стороны используют все методы - от бандитских убийств до использования в своих интересах полиции и СБУ", - рассказал высокопоставленный чин в полиции.

Непосредственным противником клана Пашкуляка–Ланьо выступает авторитет Евгений Дребитко по кличке Белый. Его источники "Страны" в полиции называют человеком, контролирующим силовое крыло клана Виктора Балоги.

"Белый – Евгений Дребитко был назначен вором в законе Умкой – Сергеем Олийником, смотрящим по Закарпатью от воров. Однако в 2019 году его лишил полномочий смотрящего вор Андрей Недзельский по кличке Неделя. Это стало первым поводом для конфликта Умки и Недели. Глава днепровских Умка вопреки решению Недели объявил это решение недействительным и оставил Белого в ранге смотрящего. В 2020 году Белого закрыли в тюрьму по нескольким статьям УК. Но он продолжает из колонии управлять своей ОПГ. После раскоронования Недели, в 2021 году, воры вновь объявили Женю Белого смотрящим по Закарпатью. А Пашкуляка воры назвали мусорским", - пояснил источник "Страны".

По версии полиции, Евгений Дребитко по кличке Женя Белый был причастен к организации покушений на Пашкуляка.

Интересно, что на Западной Укране МВД уже проводило масштабную операцию по зачистке области от криминала. Однако даже привлечение Нацгвардии и дополнительное усиление местной полиции столичными оперативниками угрозыска никаких результатов не дали. Впрочем, если учесть, что большинство местных политиков и чиновников связаны родственными и дружескими связями с местным же криминалом, это неудивительно.

Более того, с 2014 года и полиция, и СБУ отметили факты организации мощного канала контрабанды героина транзитом через Западную Украину в ЕС. По информации силовиков, к созданию наркотрафика были причастны западноукраинские ОПГ.

Примечательно, что с 2014 года в войну двух криминальных кланов вступила третья сторона – местные "активисты" радикального толка. Националисты начали бороться за свою долю рынка явочным порядком, под видом борьбы с коррупцией на таможне, контрабандой и распространением наркотиков в Закарпатье.