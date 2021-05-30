В Польше глава канцелярии премьер-министра Михаил Дворчик заявил, что 29 мая в стране была пересечена граница в 20 миллионов прививок от коронавируса.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Twitter.

"Цель, установленная премьер-министром Матеушем Моравецким, заключалась в том, чтобы до конца июня осуществить 20 миллионов вакцинаций хотя бы одной дозой. Этот баланс был достигнут сегодня! Это результат упорной работы тысяч люди", - сказал он.

При этом в Польше проживает 37 миллионов человек.

Напомним, в Польше хотят вакцинировать от коронавируса украинцев, которые приехали в страну на работу. Прививки будут делать прямо на границе препаратом от Johnson & Johnson, от использования которого ранее отказалась Дания. Но сроков реализации такой программы пока не называют.

До этого сообщалось, что впервые за полгода в Польше кафе, бары и рестораны открывают свои летние площадки. Также в стране отменили требование по обязательному ношению масок на улице в местах, где возможно соблюдать социальную дистанцию.