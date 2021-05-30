В системе управления программы, которую партнеры хакерской группировки DarkSide используют для организации атак, обнаружили возможность переключения на русский язык. Американские власти подозревают именно эту группировку в атаке американского трубопровода Colonial Pipeline.

Об интерфейсе сообщает газета "The New York Times", журналисты которой получили доступ к программе.

По данным СМИ, правила "партнерской программы" DarkSide написаны на русском языке. В тексте указано, что организация предпочитает "качественный, а не количественный подход".

При этом группировка запрещает использовать собственные ресурсы против медицинских и образовательных учреждений, организаций государственного сектора, сферы похоронных услуг и благотворительных организаций. В правилах также указывается запрет на работу по странам СНГ.

Напомним, 8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, заявила, что ее атаковали вирусом-вымогателем. Американские СМИ тогда же сообщили, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что Москва не виновата в произошедшим. Американский лидер полагает, что совершившие нападение киберпреступники "находятся на территории России", но не связаны с ее властями.

Позже группировка приняла решение о роспуске. Участники объединения пошли на такой шаг из-за того, что на них все сильнее давят правоохранительные органы и Вашингтон.