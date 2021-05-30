В российском Барнауле взорвался надувной батут, на котором играли дети. Следователи выехали на место инцидента, сейчас проводится проверка. Предварительно установлено, что сильно пострадали две девочки.

О происшествии стало известно со слов старшей помощницы руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, передают "РИА Новости".

"Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственая проверка, другие подробности пока неизвестны. Следователи проведут осмотр места происшествия и выяснят все обстоятельства произошедшего", - рассказала она.

В Барнауле взорвался надувной батут с детьми. Видео: Twitter/Раньше всех

Уже после появления комментария правоохранителей стало известно, что инцидент произошел возле одного из торговых центров. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. В региональном Минздраве рассказали, что они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В Барнауле взорвался надувной батут с детьми. Фото: Twitter/Раньше всех

Ранее "Страна" писала, что в Кривом Роге ветер перевернул надувной батут с детьми. Пострадали семь человек.

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