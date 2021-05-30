В воскресенье, 30 мая, в гольф-клубе Киева на Оболонской набережной прошел первый съезд новой партии близкого соратника Рината Ахметова, вице-премьера и министра инфраструктуры в 2010-2012 годах Бориса Колесникова.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На съезде партии, которая называется "Украина наш дом", выступил сам Колесников. Политик и бизнесмен предложил бороться за инвестиции, поддерживать промышленность, повышать качество образования.

Кроме того, новая партия предлагает оставить один государственный язык украинский, но позволить местным советам решать языковой вопрос на уровне регионов самостоятельно.

"Партия центристская и будет построена на социал-консерватизме", - обозначил идеологию своей политической силы Борис Колесников.

Среди выступающих на съезде были лидер движения SAVE-ФОП Сергей Доротич (его представили как советника главы партии по вопросам малого и среднего бизнеса), Александр Климашевский (советник по вопросам АПК и малого бизнеса) и Светлана Лутковская (советник по вопросам образования)..

Съезд прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляют, что сейчас Ринат Ахметов в связке с Офисом президента будет создавать новые политпроекты, чтоб размыть голоса юго-востока, как уже было во время недавних местных выборов.

Соратники Ахметова эти обвинения отметают. "Партия не имеет никакой географической привязки. И, как бы не пытались СМИ затянуть нас в региональную квартиру, утверждая, что мы – "партия регионов 2.0" или "партия юго-востока" (что вообще исключено) - это не так", - сказал Колесников в комментарии "Интерфакс-Украина".

Что касается партии "Украина наш дом", то, по данным "Страны", это проект конкретно Колесникова. Ещё один близкий к Ахметову политик - Вадим Новинский - в нем не участвует. Также идёт отдельным путём во главе партии "Наши" первый номер "Оппоблока" на выборах в 2019 году Евгений Мураев", - написал телеграмм-канал.

Напомним, о том, что Колесников работает над созданием новой политической силы, "Страна" писала еще в начале мая.

При этом всего за два дня до появления этой новости Ринат Ахметов и Борис Колесников заявили, что не собираются создавать политические партии.