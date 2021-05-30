Накануне Международного дня защиты детей премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство приняло решение усилить систему защиты прав ребенка.

Об этом он написал 30 мая на своей странице в Facebook.

"1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка", - рассказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, в Украине "усовершенствована система усыновления детей", а также введено обязательное обучение для усыновления.

Кроме того, властями было принято решение об усилении государственного контроля за защитой прав детей и социальной поддержки семьи. Наконец, правительство одобрило концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей до 2025 года.

Как писала "Страна", Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в законодательство об усыновлении. Среди новых требований - граничная разница в возрасте между приемными родителями и детьми должна быть не более 45 лет.

Мы также рассказывали, что в прошлом году в Украине расширили список документов, которые требуются при усыновлении ребенка.