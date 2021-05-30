Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение главы России Владимира Путина искупаться в Черном море во время визита в Сочи.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Пул первого".

Как пишет канал, температура воды в день купания белорусского лидера составляла всего +16 градусов.

Напомним, 28 мая Путин во время встречи с Лукашенко предложил ему искупаться. Лукашенко ответил согласием на инициативу российского главы государства.

"Погода в Сочи - как вы видите. Может, можем искупаться?" - предложил Путин.

Лукашенко ответил на предложение: "С удовольствием". Президент России добавил, что море становится все теплее.

Как писала "Страна", 29 мая Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку после переговоров в Сочи. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры двух стран "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга".

Отметим, что с собой в поездку Бацька взял одного из своих сыновей, 16-летнего Колю Лукашенко. Журналисты распространили кадры, на которых Николай жмет руку Путину и обедает с ним и своим отцом за круглым столом. "Страна" подробно писала, что известно о Коле Лукашенко, который приехал к Путину в Сочи.