Вечером в субботу, 29 мая, китайский космический корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с базовым модулем создаваемой космической станции "Тяньхэ".

Об этом сообщает "Синьхуа".

Пуск ракеты состоялся на космодроме "Вэньчан" на китайском острове Хайнань в 20:55 по местному времени (в 15:55 по Киеву).

Корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую планируют достроить в 2022 году.

Базовый модуль был запущен в апреле текущего года. Всего для завершения строительства понадобится 11 запусков и чуть больше года времени.

Предполагается, что на орбиту вскоре также выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому. В июне пилотируемый "Шэньчжоу-12" должен привезти на "Тяньхэ" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования. Общий вес станции после завершения строительства составит около 100 тонн. Но несмотря на это, станция будет в несколько раз меньше МКС.

Ранее "Страна" писала, как 27 июля 2019 года с помощью модуля Canadarm-2 выведенный на орбиту Земли грузовой космический корабль компании SpaceX "Cargo Dragon" успешно состыковался с Международной космической станцией.

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