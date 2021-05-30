В городе Берегово в Закарпатской области власти решили закрывать на ночь от воров центральное кладбище, в котором нет забора.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской глава Золтан Бабяк.

"С целью избежания краж, актов вандализма, нарушения благоустройства на ночной период (с 21.00 до 09.00) вход на центральное кладбище закрыт. Мастера, которые проводят установку или обновление надмогильных памятников, для заезда на территорию кладбища должны обращаться в администрацию ритуальной службы, а также обязуются компенсировать уборку после своих работ", – написал Золтан Бабяк.

Между тем сейчас главное городское кладбище ограждено только фрагментарно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подростки в Градижске в Полтавской области устроили вечеринку на территории кладбища. Четыре парня и две девушки среди ночи распивали алкоголь, матерились и бегали среди захоронений. При этом свои действия дети снимали не видео и выложили в соцсети.

Также мы сообщали, что под Одессой двое посетителей кладбища устроили стрельбу по людям. Есть раненый.