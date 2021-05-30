Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить международное сообщение с Австрией и Венгрией, прерванное из-за пандемии коронавируса. Первые поезда отправятся в путь в этом направлений уже 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будут отправляться ежедневно с Центрального киевского вокзала, идти через Будапешт (прибытие в 08:20), а в Вену приезжать в 11:21 на следующий день.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:42, а в Киев прибывать в 17:22 на следующий день.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Напомним, с субботы, 29 мая, "Укрзализныця" запускает "Прикарпатский экспресс" - поезд, который соединит три туристических региона: Волынь, Галичину и Прикарпатье.

До этого "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" в июне запускает "морской" поезд из прифронтового города Донбасса. Поезд №269/270 из Лисичанска в Одессу будет курсировать через день по нечетным числам.

Также мы писали о том, что на время летнего периода "Укрзализныця" запускает три поезда в южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса.