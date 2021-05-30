Председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли предложил, чтобы с целью давления на Беларусь фото экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги были размещены во все аэропортах Евросоюза.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Активист Роман Протасевич был похищен белорусскими властями на борту европейского регулярного рейса. Против этого акта воздушного пиратства я предлагаю всем европейским аэропортам выставить его портрет: это будет одним из знаков нашей солидарности", - сказано в записи.

А в одном из интервью Сассоли заявил, что Европа продолжит поддерживать внимание к делу Протасевича, а также оказывать давление на белорусские власти. Реакцию ЕС на принудительную посадку самолета Ryanair он назвал "сильной и единодушной".

Как писала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 28 мая, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На них Лукашенко поднял тему инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Также мы сообщали, что в связи с задержанием Протасевича в разных городах мира прошли акции солидарности с оппозицией Беларуси. В Киеве на акцию солидарности с жителями Беларуси пришло около семидесяти человек, они собрались на Майдане Независимости.