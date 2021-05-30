Американское посольство в Киеве поздравило "Укравтодор" и американскую корпорацию Bechtel Corporation в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании для сотрудничества по проектам строительства обходной дороги вокруг Киева.

Об этом говорится в сообщении посольства в Твиттере, опубликованном в воскресенье, 30 мая.

Посольство заявило, что инвестиции в инфраструктуру являются "ключом к экономическому росту нашей страны".

"Это поможет Украине стать более процветающим, демократическим и безопасным государством", - написали американские дипломаты.

28 мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и американская Bechtel Corporation подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в реализации проекта строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД).

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