Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс тайно сочетались браком в Вестминстерском соборе в Лондоне.

Об этом сообщает издание The Sun.

Церемония прошла 29 мая и заранее не анонсировалась. О ней не знали даже ближайшие подчиненные Джонсона. Само мероприятие проходило при участии узкого круга приглашенных гостей.

Как известно, сейчас из-за коронавирусных ограничений на свадьбах могут присутствовать не более 30 человек.

Джонсон и Саймондс обручились в феврале 2020 года. В апреле того же года у них родился сын Уилфред Лори Николас. Для премьер-министра это уже третий брак, а для Саймондс – первое замужество. В предыдущих отношениях премьера родилось двое сыновей и три дочери.

В конце апреля "Страна" рассказывала, что в Британии грянул громкий коррупционный скандал, который может стоить поста премьеру Борису Джонсону. Политика подозревают в незаконном и дорогом ремонте резиденции на Даунинг-стрит с использованием денег спонсоров Консервативной партии.

Мы также сообщали, что Борис Джонсон сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca.