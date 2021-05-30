В субботу вечером, 29 мая, на пристани в городе Каштела в Хорватии произошел крупный пожар, в результате которого сгорели пять роскошных яхт. Также огонь уничтожил 18 судов поменьше.

Об этом сообщает 24 Sata.

Владелец пристани Иосиф Беркет рассказал, что пожар возник на одном из судов на камбузе (кухне), когда там готовили пищу. Сначала огонь охватил веревки, которые были на одной из яхт, после чего распространился на соседние суда.

"Они (люди на яхте, где возникло ЧП - Ред.) пытались потушить огонь сами, но им это не удалось. Затем загорелись веревки, судно отделилось и отплыло, судно рядом с ними загорелось, и ветер перебросил огонь на волнорез", - сказал Беркет.

По информации журналистов, сгорели дорогие яхты длинной более 20 метров. Материальный ущерб от пожара оценивается в десятки миллионов евро.

Как ранее рассказывала "Страна", неподалеку от Жукового острова в акватории Днепра в Киеве сгорела яхта. Находящихся там пассажиров эвакуировали при помощи лодки, а тушить возгорание прибыли пожарные катера.

Также "Страна" писала, что в США разыгралась крупная огненная трагедия. В городе Скоттсборо (штат Алабама) на лодочной станции прогремели сильные взрывы, после чего начался мощный пожар. По меньшей мере восемь человек погибли, семеро были доставлены в госпитали.