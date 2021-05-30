В бывшей школе-интернате в городе Камлупс в Британской Колумбии (Канада), которая была создана для ассимиляции коренных народов, обнаружили массовое захоронение с останками 215 детей.

Об этом сообщили представители общины, называющей себя "Народ слияния" (Tk'emlups te Secwepemc), передает ВВС.

По информацииобщины, останки принадлежат воспитанникам школы-интерната, которая закрылась более 40 лет назад.

Сейчас ведутся работы по установлению причин и даты смерти детей. При этом, по данным главы общины Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы, а некоторым из умерших детей не было и трех лет.

Жители и власти Канады шокированы новостью об обнаружении массового захоронения детей в Камлупсе. Премьер-министр Джастин Трюдо написал в "Твиттере", что это "разбило его сердце". Также он назвал сделанное в Британской Колумбии открытие "болезненным напоминанием о позорной главе истории нашей страны".

В свою очередь министр по взаимоотношениям с коренными народами Кэролайн Беннетт заявила, что подобные школы-интернаты были частью "позорной колониальной политики", и пообещала, что правительство "увековечит память погибших невинных душ".

По информации ВВС, в XIX и XX веках в Канаде действовали школы-интернаты, куда с целью принудительной ассимиляции помещали детей и подростков из числа коренных народов. Школа-интернат в Камлупсе, основанная в 1890 году, изначально под управлением Римско-католической церкви, была одной из крупнейших в стране и проработала до 1978 года. В 50-е годы прошлого века число ее воспитанников достигало 500 человек.

С 1863 по 1998 год через школы-интернаты для представителей коренных народов прошли более 150 тысяч детей, которых забирали из их собственных семей.

Воспитанникам интернатов часто запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Часто в таких школах дети подвергались жестокому обращению и насилию.

Специальная Комиссия по правде и примирению, созданная в 2008 году, обнаружила, что многие дети, прошедшие через интернаты для коренных народов, так и не вернулись в свои родные общины.

В докладе комиссии, опубликованном в 2015 году, такая политика была названа культурным геноцидом. В 2008 году канадское правительство официально извинилось за эту систему.

Напомним, ранее мы писали, что на Хортице обнаружили древнее захоронение скифов.

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