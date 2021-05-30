В воскресенье, 30 мая, в Карпатах наблюдается значительное ухудшение погодных условий. В горах выпал снег, а температура воздуха опустилась до +1 градуса.

Об этом сообщили в пресс-центре Черногорского горно поисково-спасательного поста в Facebook.

Как говорится в записи, по состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1.

Согласно информации на сайте Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украины, кроме южных, тоже будет не очень уютно и не так тепло, как обычно бывает накануне лета. Всюду идут сильные дожди. Температура воздуха на западе составляет +15...+17, в центре до +20, а на востоке на несколько градусов теплее - +21...+23.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что Украину ждет дождливое воскресенье. Хорошая погода придет только в некоторые регионы. Ночью эксперты спрогнозировали похолодание до +10...+13 и сильные дожди.

Тем временем в трех областях Украины из-за непогоды обесточило десятки населенных пунктов. По данным ГСЧС, для восстановления электроснабжения спасатели привлекли бригады облэнерго.