Задержанного 23 мая в аэропорту Минска основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится его девушка София Сапега. Ранее его содержали в СИЗО № 1 белорусской столицы.

Об этом рассказал отец задержанного Дмитрий Протасевич, передает BBC.

При этом отец оппозиционера сомневается, что его сын "бодр и весел", как накануне рассказал адвокат Романа после первой встречи с подзащитным.

"Мы не знали, где он находится, пока дочка не передала посылку. А раз ее приняли, понятно, где он. Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена. У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ", - рассказал Протасевич-старший.

Как писала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 28 мая, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На них Лукашенко поднял тему инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Также мы сообщали, что в связи с задержанием Протасевича в разных городах мира прошли акции солидарности с оппозицией Беларуси. В Киеве на такую пришли 70 человек.