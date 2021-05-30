Британская разведка заявила, что коронавирус может иметь лабораторное происхождение, о чем ране заявили британский и норвежский ученые. Но, уточнили в разведке, эти данные еще нужно проверять.

Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах Соединенного Королевства.

По данным издания, в разведке по-новому взглянули на выводы ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-Cov-2 китайскими вирусологами в Ухане является вполне правдоподобной.

Напомним, ранее в исследовании британского профессора Ангуса Далглейша и норвежского специалиста доктора Биргера Соренсена утверждалось, что есть доказательства того, что китайские ученые создали вирус во время работы над проектом по увеличению функциональности в лаборатории Уханя.

Отметим, что перед этим американская разведка в своем отчете сообщила, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае попали в больницу с тяжелым заболеванием, напоминающим Covid-19, еще в ноябре 2019 года - за месяц до начала пандемии коронавируса.

В свою очередь в апреле в Китае предложили поискать первые случаи заражения коронавирусом в других странах.