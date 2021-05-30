Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой" прокомментировал инициированное в США расследование, связанное с возможным вмешательством Киева в американские выборы.

Комментарий бывший чиновник дал в программе "The week".

Экс-генпрокурор обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в том, что тот создает ему проблемы в Соединенных Штатах.

А бывший посол США в Украине Мари Йованович, по его словам, блокировала его расследования. Также он обвинил Йованович в крышевании фонда "Франклин Темплтон", который, как утверждает Луценко, отмывал восемь миллиардов долларов из денег Виктора Януковича.

Говоря о Йованович, Луценко предположил, что она не любила его, потому что имела "женские обиды".

Также Луценко рассказал как нагрубил Джулиани во время разговора с ним зимой 2017 года.

"Он позвонил через своих представителей, таких себе одесских жуликов. И начал на повышенных тонах кричать "открывайте немедленно дело" по Хантеру Байдену. Я сначала, чего говоря, отшучивался, а потом перешел на грубые фразы и сказал ему заткнись", - заявил Луценко.

Напомним, Луценко комментировал возбужденное в США дело, связанное с возможным вмешательством Украины в американские выборы. Как писала "Страна", под ударом при расследовании могут оказаться сразу несколько наших политиков: бывший генпрокурор Юрий Луценко, нардеп Андрей Деркач и бывший президент Петр Порошенко.

Ранее "Страна" рассказывала, что в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани прошел обыск. Его провели в рамках уголовного расследования действий Джулиани в Украине в 2019 году.