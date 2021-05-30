В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о наказании за дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества, а также по признаку расы, возраста и языка. Инициатором документа выступил глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

Карточка проекта под номером 5488 создана на сайте парламента.



В документе сказано о наказании за нетерпимость к людям по признакам "сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Законопроект также предлагает определить сам термин "нетерпимость" - как отрицательное или предвзятое отношение к категории лиц, которые отличаются по следующим признакам:

раса;

цвет кожи;

политические или религиозные убеждения;

возраст;

половая принадлежность;

инвалидность;

язык;

место жительства;

гендерная идентичность;

сексуальная ориентация;

семейное и имущественное положение;

гражданство;

этническое и социальное происхождение.

Авторы проекта предлагают внести изменения в закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Украины. А также уточнить терминологический аппарат и расширить полномочия уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Что касается санкций за дискриминацию, то в проекте упоминаются такие наказания:

за прямое или косвенное ограничение прав по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, места жительства, языковым или другим признакам - штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов (на граждан) и от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности);

за публичные призывы к насилию на почве нетерпимости, а также другие умышленные действия, направленные на разжигание вражды и ненависти на почве нетерпимости, - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

за те же действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, - штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

за те же действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как рассказывала "Страна", недавно ряд дипломатических миссий в Украине, среди которых немецкая, французская, канадская и другие, выразили обеспокоенность случаями нападений и дискриминации по отношению к активистов ЛГБТИК в Украине и отсутствием привлечения к ответственности лиц, совершивших эти преступления.

Также мы писали, что 80% украинских ЛГБТ-подростков страдают в школе от булинга и насилия.