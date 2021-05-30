В воскресенье, 30 мая, на 45-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Как сказано на сайте ведомства, Андрей Бешта начал работу дипломатом в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он работал в сфере многосторонних отношений в центральном аппарате МИД, его направляли в зарубежные командировки в Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и посольство Украины в Таиланде, он был членом украинской делегации для участия в работе 67-70-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

С ноября 2015 года Бешта занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

"Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этой невосполнимой утратой. Светлая память об Андрее Бешту всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.

На смерть дипломата отреагировал и президент Владимир Зеленский.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешти. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - написал он.

Напомним, вчера в американском городе Детройт умер почетный консул Украины Богдан Федорак.

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