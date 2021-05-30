Европейский Союз предложил США объединить усилия в противодействии Российской Федерации. Предложение содержится в проекте совместного заявления саммита Евросоюз - США, которое подготовила европейская сторона и отправила на согласование с Вашингтоном.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа, касающийся того, как ЕС и США должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".

Также в документе предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

Саммит позволит Европе и США "подтвердить твердую приверженность порядку, основанному на международному правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и безопасности ради более демократического, справедливого, спокойного и безопасного мира", говорится в проекте заявления.

Кроме того, в нем утверждается, что обе стороны могут преодолеть торговые споры эпохи экс-президента США Дональда Трампа, в частности в области тарифной политики.

Саммит ЕС-США запланирован на 15 июня в Брюсселе. За ним должна последовать женевская американо-российская встреча на высшем уровне.

Напомним, ранее "Страна" писала, что в России опасаются ядерного удара США в ближайшие 10 лет.

Также мы сообщали, что американский и российский лидеры Джо Байден и Владимир Путина встретятся в Женеве. Ожидается, что президенты пообщаются 16 июня после завершения первой международной поездки главы Белого дома с момента вступления в должность. Кремль и Белый дом уже официально подтвердили встречу.