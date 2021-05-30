В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что церемония начала строительства канала "Стамбул", который обойдет пролив Босфор, состоится в конце июня текущего года.

Его слова передает агентство "Anadolu".

"Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом", - цитирует агентство Эрдогана. По словам президента Турции, строительство канала повысит геостратегическую значимость Стамбула.

Также он добавил, что на правом и левом берегах канала будут построены два города.

Проект канала "Стамбул" был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря.

Как писала "Страна", ранее Эрдоган утверждал, что конвенция Монтрё не будет распространяться на новый канал "Стамбул". Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

Также Эрдоган заверял, что в связи со строительством нового канала Анкара пока не планирует выходить из конвенции Монтрё.