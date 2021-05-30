Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) говорят о резком росте нарушений режима перемирия на Донбассе. Согласно субботнему отчету, в пятницу, 28 мая, было отмечено 415 случаев нарушения режима "тишины". При этом накануне зарегистрировали 93 таких случая.

Отчет опубликован поздно вечером 29 мая на сайте ОБСЕ.

Согласно документу, в Донецкой области произошли 383 обстрела и 77 взрывов. Еще 74 взрыва наблюдатели расценивают как обстрелы "неопределенного происхождения".

При этом в ОБСЕ заявили, что в районе донецкого аэропорта опять стало неспокойно.

"Большинство нарушений произошли в районе к югу от разрушенного международного аэропорта "Донецк", а также в районах к северу от н. п. Широкино, где также зафиксировано большинство взрывов", - говорится в отчете.

Например, в Широкино слышали 54 взрыва неопределенного происхождения. Кроме взрывов в Донецкой области зафиксировали вспышки дульного пламени (Авдеевка), обстрел из стрелкового оружия (Богдановка, Петровское).

В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня.

В предыдущем отчете наблюдатели говорили о 91 обстреле в Донецкой области и двух обстрелах в Луганской области.

Как писала "Страна", 27 мая в зоне конфликта на Донбассе в результате обстрела погиб украинский военнослужащий, он получил снайперское ранение, которое было не совместимо с жизнью. Погибшим оказался заместитель комбата ВСУ.

Также мы сообщали, что 13 мая на Донбассе от пули снайпера погиб еще один украинский военный.