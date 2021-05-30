В Украине за 29 мая привили от коронавируса 8 592 человека, в то время как за предыдущий день вакцинировали 16 815 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Facebook в воскресенье, 30 мая.

Как сообщается в посте пресс-службы ведомства, первую дозу вакцины в субботу получили 7 119 человек, полностью иммунизировали 1 473 человека.

В течение суток работали:

102 мобильные бригады,

300 пунктов прививки.

По данным МОЗ, по состоянию на 30 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек.

С начала кампании по вакцинации было привито 1 015 978 человек, из них получили первую дозу – 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 125 437 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведены 1 141 413 прививок.

Как ранее писала "Страна", за минувшие сутки число заражений коронавирусом в Украине упало в два раза. Всего было выявлено 1 703 новых случаев заражения коронавирусом.

Также мы сообщали, что в первый день работы киевского центра массовой вакцинации от COVID-19, который заработал в субботу, 29 мая, прививки получили почти 1400 человек.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине открылись первые центры массовой вакцинации .