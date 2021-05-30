Из-за непогоды в Украине на выходных без электроэнергии остались 34 населенных пункта на территории трех областей.

Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 30 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 34 населенных пункта в 3 областях, а именно Днепропетровская - 17 Запорожская - 10 и Донецкая - 7", – сказано в утренней сводке.

Для восстановления электроснабжения спасатели привлекли бригады облэнерго.

Напомним, утром 29 мая в результате непогоды, которая наблюдалась в Украине накануне, обесточенными оказались 108 населенных пунктов в пяти различных областях страны.

Днем в субботу погода также ухудшилась. В большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются грозы, град, шквальный ветер и значительные дожди. В связи с этим спасатели объявили желтый уровень опасности. При этом в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщалось, сегодня Украину вновь ждет дождливый день. Хорошая погода придет только в некоторые регионы.