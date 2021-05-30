За минувшие сутки в Украине выявлено 1 703 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 3 096 инфицирований.

Статистику приводит пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

Среди зараженный 85 детей и 10 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы 1330 человек;

летальных случаев - 84;

выздоровели 5733 человека.

За отчетный период наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и Киеве (96).

За сутки были протестированы:

методом ПЦР - 15199 человек;

методом ИФА - 3289 человек;

экспресс-тестами - 14002 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели 2 201 472 человека;

выздоровели 2 036 148 человек;

летальных случаев - 50 472;

проведено ПЦР-тестов 10 171 955.

Как сообщала "Страна" в пятницу, перед выходными коронавирусная статистика пошла в пике. Новых зараженных выявили чуть больше 3 000 человек.

Также мы приводили полную статистику за предыдущие сутки.