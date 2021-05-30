За сутки число заражений коронавирусом в Украине упало в два раза. Данные к 30 мая
За минувшие сутки в Украине выявлено 1 703 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 3 096 инфицирований.
Статистику приводит пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.
Среди зараженный 85 детей и 10 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы 1330 человек;
- летальных случаев - 84;
- выздоровели 5733 человека.
За отчетный период наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и Киеве (96).
За сутки были протестированы:
- методом ПЦР - 15199 человек;
- методом ИФА - 3289 человек;
- экспресс-тестами - 14002 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели 2 201 472 человека;
- выздоровели 2 036 148 человек;
- летальных случаев - 50 472;
- проведено ПЦР-тестов 10 171 955.
Как сообщала "Страна" в пятницу, перед выходными коронавирусная статистика пошла в пике. Новых зараженных выявили чуть больше 3 000 человек.
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