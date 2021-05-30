Как всегда в воскресенье, статистика заражений резко сократилась. Фото: ferra.ru

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 703 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 3 096 инфицирований.

Статистику приводит пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

Среди зараженный 85 детей и 10 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы 1330 человек;
  • летальных случаев - 84;
  • выздоровели 5733 человека.

За отчетный период наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и Киеве (96).

 За сутки были протестированы:

  • методом ПЦР - 15199 человек;
  • методом ИФА - 3289 человек;
  • экспресс-тестами - 14002 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 2 201 472 человека;
  • выздоровели 2 036 148 человек;
  • летальных случаев - 50 472;
  • проведено ПЦР-тестов 10 171 955.

Скриншот из Фейсбука МинздраваСтатистика по коронавирусу за 29 мая 2021

Как сообщала "Страна" в пятницу, перед выходными коронавирусная статистика пошла в пике. Новых зараженных выявили чуть больше 3 000 человек.

Также мы приводили полную статистику за предыдущие сутки.

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