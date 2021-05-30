Чиновников Туркменистана под угрозой увольнения обязали побрить головы и носить национальный головной убор тахья в знак памяти об умершем отце президента Гурбангулы Бердымухамедова Мяликгуле.

Об этом сообщает "Радио Азатлык".

Брить волосы на голове и носить традиционные тюбитейки руководители госучреждений и частных предприятий должны до истечения сорока дней со дня смерти отца президента.

Такое требование к мужчинам появилось после того, как Гурбангулы Бердымухамедов появился на публике в национальном головном уборе после смерти своего отца, который умер 18 апреля.

"В Лебапском велаяте чиновников и директоров школ предупредили, что, если они попадутся на глаза без тахья, их сразу уволят с работы", - рассказал источник издания.

Мяликгулы Бердымухамедов умерв 18 апреля в возрасте 88 лет. Он носил звание одполковника внутренних войск Туркменистана в запасе. Ранее работал в правительстве Туркменской Советской Социалистической Республики.

Напомним, в Туркменистане ветеранов обязали сдать деньги на подарки, которые им вручит президент 9 мая.

Также сообщалось, что сын главы Туркменистана запретил очереди в государственных магазинах.