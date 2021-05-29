Команда марсианского ровера Curiosity сделала открытие: облака, появляющиеся там раньше, находятся на большей высоте и состоят, судя по всему, из замороженного углекислого газа.

Об этом сообщает NASA.

"Если вы видите мерцающее облако пастельных оттенков, это потому, что все его частицы почти одинаковые по размеру. Обычно такое происходит сразу после того, как облака сформировались и росли с одинаковой скоростью", - цитирует сотрудника Института космических наук в Боулдере Naked Science.

Марсианские облака в основном парят на высоте не более 60 километров и состоят из водяного льда. На Красной планете редко случаются пасмурные дни: облака обычно низкие и встречаются в районе экватора в холодное время года, когда Марс наиболее удаленный от светила по своей вытянутой орбите.

Однако в 2019 году команда из Лаборатории реактивного движения NASA, работает с марсоходом Curiosity, заметила облака, формирующиеся над горой Шарп в кратере Гейл раньше, чем ожидалось. Через два года ученым удалось не только вновь наблюдать это явление, но и получить его снимки.

Тонкие облака начали формироваться в конце января, причем на высоте более 60 километров. Их заполняли кристаллы льда, которые рассеивали свет от Солнца, в результате чего облака якобы переливались. Поскольку они находились выше, чем обычно, специалисты предположили, что облака состоят не из водяного льда, а из замороженного углекислого газа (сухой лед).

Чтобы точно сказать, какие из недавних изображений Curiosity отразили облака из водяного льда, а какие - из сухого, уйдет некоторое время и новые цветные снимки с камеры марсохода. Они покажут кристаллическое мерцание облаков и определят их высоту: когда Солнце находится выше уровня облаков, кристаллы сухого льда сияют ярким светом, а когда светило опускается ниже, они теряют часть блеска.

Ранее в НАСА опубликовали первое сообщение о погоде и уровне радиации на Марсе с борта Perseverance.

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