Диетологи рассказали, как выбирать бургеры, чтобы принести своему здоровью пользу, а не вред. Предпочтение стоит отдать гамбургерам с котлетой из лосося или нежирной говядины.

Об этом пишет HuffPost.

Несколько диетологов советуют выбрать бургеры с лососем, которые кроме нежирного белка, содержит Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые приносят пользу сердцу.

"Когда я настроен на настоящий бургер, я выбираю говядину травяного откорма из-за ее превосходного вкуса и питательных веществ, таких как Омега-3 жирные кислоты и меньше насыщенных жиров", - рассказал диетолог Челси Амер.

При самостоятельном приготовлении котлеток для гамбургеров, специалисты рекомендуют добавить в говяжий фарш немного воды, лука и зелени, чтобы сохранить влажность мясо во время готовки. А солить советуют только в самом конце.

Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать бургер с индейкой, поскольку это один из самых легких вариантов такого блюда. Тем, кто придерживается вегетарианской диеты и не ест мясо, эксперты советуют обратить внимание на состав, поскольку некоторые альтернативные вегетарианские варианты котлеток для бургеров содержат примерно такое же количество насыщенных жиров, как и говяжий бургер.

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