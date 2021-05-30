В субботу, 28 мая, после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Примечательно, что с собой в поездку Бацька взял одного из своих сыновей, 16-летнего Колю Лукашенко. Сегодня журналисты поделились кадрами, на которых Николай жмет руку Путину и обедает с ним и своим отцом за круглым столом.

Появление Коли с отцом во время поездок в Россию возобновилось после провала Беломайдана. В последний раз 16-летний сын Бацьки был у Путина в феврале. Тогда они катались на лыжах тут же, в Сочи.

"Страна" собрала всю информацию о сыне Александра Лукашенко.

Что известно о Коле Лукашенко

Детство Коли Лукашенко было не таким, как у его сверстников, на протяжении всей его жизни. Едва мальчик научился ходить и хорошо говорить, как начал сопровождать Александра Лукашенко на официальных мероприятиях, ездить на встречи с другими президентами.

Коля - третий сын лидера республики, но именно его он называет своим самым родным человеком. Кто мама Николая - точно неизвестно до сих пор. По некоторым данным, его родила бывший личный врач Лукашенко Ирина Абельская.

Ирина Абельская - предполагаемая мать Коли Лукашенко

В последние годы Николай Лукашенко возмужал и превратился из ребенка в молодого мужчину, его рост превышает 190 сантиметров. Он симпатичен девочкам своего возраста, для них он стал, можно сказать, секс-символом. Парня сравнивают с принцем Уильямом в юношестве. Он считается самым завидным женихом в Беларуси.

В этом году Николай Лукашенко окончил десятый класс лицея при Белорусском госуниверситете по профилю "Биология". По словам Александра Лукашенко, Коле лучше всего даются естественные науки и именно с ними он хочет связать жизнь.

Прошлой осенью российские СМИ сообщали, что Коля перевелся из минского лицея в московскую гимназию при МГУ. Там сын главы республики якобы обучается под вымышленной фамилией. Также называлось другое потенциальное место учебы Николая - Российский государственный аграрный университет - МСХА им. Тимирязева.

В свою очередь работники гимназии при МГУ опровергли информацию о том, что у них учится сын президента Беларуси.

И все же куда больше обсуждают политические перспективы юноши, которого отец-президент посвящает во все тонкости работы. Впрочем, вероятность того, что Коля готовится стать преемником, отвергал и сам Александр Лукашенко.

Однако понятно, что при такой подготовке - с детства Коля сопровождает отца по зарубежным поездкам - какое-то место в иерархии власти он скорее всего займет. По крайней мере, такие планы могут быть у президента Беларуси, который с детских лет держит сына вблизи от политики.

От субботника до автомата

Первый раз Коля Лукашенко появился с отцом на публике, когда ему не исполнилось и четырех лет.

Бацька принимал участие в общереспубликанском субботнике. Вместе с собой он взял мальчика, водил его за руку и учил работать на строительной площадке. Это было в 2008 году. Белокурый ребенок появлялся с Бацькой вновь и вновь, и в очередном интервью Александр Лукашенко признался, что это его третий сын.

Первое появление Коли Лукашенко на публике с отцом, 2008 год

Уже в 2009 году Бацька взял Колю в Ватикан, где познакомил с Папой Римским.

Коля Лукашенко в Ватикане, 2009 год

В 2010 году мальчик продолжает активно путешествовать с отцом и по миру, и на внутренних белорусских мероприятиях. Например, бросил бюллетень отца в избирательную урну на местных выборах.

Коля Лукашенко на выборах, 2010 год

Николай Лукашенко посетил, наверное, все белорусские промышленные предприятия - и там он постоянно с папой. На фото ниже в 2011 году Коля на комбинате силикатных изделий.

Коля Лукашенко на заводе, 2011 год

Александр Лукашенко прививал сыну веру в Бога и любовь к православию с юных лет - брал его на молебны по случаю праздников. В 2012 году Коля с отцом посетил пасхальную службу.

Коля Лукашенко на пасхальной службе, 2012 год

В 2013 году мальчик гостил в Индонезии, где его отец был с официальным визитом.

Коля Лукашенко в Индонезии, 2013 год

2014 год - новая поездка главы Беларуси, на этот раз в Эмираты. Коля присоединяется к отцу и, несмотря на уже взрослый возраст, крепко держит папу за руку.

Коля Лукашенко в Эмиратах, 2014 год

В 2015 году Александр Лукашенко летит в Штаты, где встречается с президентом США Бараком Обамой и его супругой. Коля тоже на месте, вместе с папой присутствует на групповом снимке.

Коля Лукашенко в США, 2015 год

В 2016 году в Беларусь приехал американский актер Стивен Сигал. Коля встретил его арбузом, выращенным на белорусских полях.

Коля Лукашенко и Стивен Сигал, 2016 год

Бацька с ранних лет приучал Колю к труду, в особенности на огороде. В 2017 году вместе они сажали, а потом и собирали урожай картофеля.

Коля Лукашенко "на картошке", 2017 год

Несмотря на любовь к Коле, Бацька поддерживает отношении со всеми своими детьми. На фото ниже вместе с тремя сыновьями он благоустраивал криницу в рамках субботника.

Николай, Александр, Виктор и Дмитрий Лукашенко, 2018 год

Разумеется, Коля Лукашенко неоднократно виделся с президентом России Владимиром Путиным. Например, в 2019 году они посещали Валаам.

Коля Лукашенко на Валааме крайний справа, 2019 год

В конце июня 2020 года Коля посетил с отцом Парад Победы в Москве. После этого соцсети наводнили сообщения девочек, которые ему симпатизируют. Некоторые даже сравнили его с принцем Уильямом, когда тот был юношей.

Коля в Москве в 2020 году и сходство с принцем Уильямом

Одно из последних появлений Коли Лукашенко на публике вызвало скандал.

В августе прошлого года, в один из дней Беломайдана, он прилетел на вертолете с отцом во Дворец независимости в Минске с автоматом АК и в полной разгрузке. Белорусская оппозиция тогда потребовала возбудить уголовное дело из-за того, что несовершеннолетнему дали в руки оружие.

Коля Лукашенко с автоматом, 2020 год

22 февраля этого года Лукашенко после переговоров с Путиным отправился со своим коллегой на лыжную прогулку. Вместе с ними был и сын белорусского лидера Николай.

Коля Лукашенко на лыжах, 2021 год

"Коль, ну давай, ты первый. Проложи дорогу нам. Или ты за нами? Для тебя это медленно. Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться", - сказал Лукашенко.

После этого президент республики предположил, что Путин не догонит Николая. Несмотря на предложение отца, сын Лукашенко предпочел ехать следом за лидерами двух стран.

Один из самых популярных запросов в Интернете о Коле Лукашенко - его Инстаграм. В соцсети действительно есть много профилей якобы сына Бацьки, но все они фейковые - парень там не зарегистрирован до сих пор.