В субботу, 29 мая, во время информационной "Сегодня" в прямом эфире "Украина" в кадре неожиданно показалась девушка, которая, судя по всему, была без одежды.

Фрагмент программы опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Во время вечернего выпуска "Сегодня" ведущие Анна Панова и Максим Сикора говорили о встрече президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

За комментарием они обратились к российскому журналисту, заместителю главного редактора телеканал "Дождь" Дмитрию Еловському. Его спросили, как будет Лукашенко отрабатывать помощь Москвы.

Когда Еловського подключили к эфиру, он появился в кадре, на мужчине были надеты наушники. На вопрос он не ответил, видимо не услышав его. Потом спросил: "Там происходит что-то сейчас? Я вот ничего не слышу".

В ответ оператор журналистка перевела камеру на себя и в кадре показалась обнаженная женщина, затем удивленное лицо Еловського.

Напомним, канадский политик Уильям Амос во время рабочей аудиконференции случайно включил камеру и показал коллегам свое обнаженное тело.

Также сообщалось, что депутат из Литвы во время онлайн-встречи случайно показал голого мужчину за своей спиной.