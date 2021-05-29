Голая девушка попала в кадр в прямом эфире украинского канала во время включения редактора "Дождя". Видео
В субботу, 29 мая, во время информационной "Сегодня" в прямом эфире "Украина" в кадре неожиданно показалась девушка, которая, судя по всему, была без одежды.
Фрагмент программы опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".
Во время вечернего выпуска "Сегодня" ведущие Анна Панова и Максим Сикора говорили о встрече президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
За комментарием они обратились к российскому журналисту, заместителю главного редактора телеканал "Дождь" Дмитрию Еловському. Его спросили, как будет Лукашенко отрабатывать помощь Москвы.
Когда Еловського подключили к эфиру, он появился в кадре, на мужчине были надеты наушники. На вопрос он не ответил, видимо не услышав его. Потом спросил: "Там происходит что-то сейчас? Я вот ничего не слышу".
В ответ оператор журналистка перевела камеру на себя и в кадре показалась обнаженная женщина, затем удивленное лицо Еловського.
Напомним, канадский политик Уильям Амос во время рабочей аудиконференции случайно включил камеру и показал коллегам свое обнаженное тело.
Также сообщалось, что депутат из Литвы во время онлайн-встречи случайно показал голого мужчину за своей спиной.