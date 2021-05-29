В американском городе Детройт умер почетный консул Украины Богдан Федорак.

Об этом сообщило Посольство Украины в США на странице в Facebook.

"С глубокой скорбью восприняли известие, что скончался почетный консул Украины в г. Детройт Богдан Федорак. Выражаем наши соболезнования семье, друзьям и близким господина Богдана", — говорится в сообщении.

Почетным консулом Украины Богдан Федорак работал последние 20 лет, с 2001-го.

"Помним его как общественного деятеля, президента Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки, президента Украинского Культурного центра "Уоррен" штата Мичиган, вице-президента Украинско-Американской Фундации Свободы. Светлая память!", — отметили в посольстве.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина планирует до конца года открыть генконсульство в польском Вроцлаве.

Также мы писали о том, что США закрыли свое последнее консульство в России. По состоянию на данный момент сейчас в Российской Федерации осталось лишь одного американское дипломатическое представительство - посольство в Москве.