На американском стриминговом сервисе Netflix 1 июня появятся известные фильмы российского режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2".

Превью фильмов доступно на сайте Netflix.

Фильм "Брат" был снят в 1997 году, "Брат-2" - в 2000 году. В них рассказывается о парне Даниле Багрове, которого сыграл Сергей Бодров.

В англоязычной версии фильмы будут представлены как Brother и Brother 2. On The Way Home.

С "Братом-2" в свое время был скандал, так как один из героев произносит фразу в отношении украинца "вы мне гады еще за Севастополь ответите".

Напомним Netflix изъявил желание снимать сериалы для России и начал переговоры о проектах с российскими студиями. Первый контракт уже был заключен со студией "1–2—3 Production", которая входит в холдинг "Газпром-медиа", студия снимет современную версию "Анны Карениной".

Также мы писали о том, как в Киеве, Минске и Вильнюсе Netflix снимал документальный фильм о протестах в Беларуси. Членов съемочной группы задерживали.

Ранее "Страна" писала, что известному украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку предлагали роль в сериале Netflix про гениальную шахматистку "Ход королевы".