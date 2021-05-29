В субботу, 29 мая, прошли испытания по противоракетной обороне США. В ходе учений американский военный корабль не смог перехватить испытательную цель - баллистическую ракету средней дальности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне при Министерстве обороны США.

"Цель испытания заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность корабля Aegis с системой защиты от баллистических ракет обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности" с залпом из двух ракет Standard Missile-6 (SM-6) Ракеты Dual II", - говорится в сообщении.

Однако перехвата достигнуть не удалось. Где именно проходили учения не сообщается.

Напомним, во время учений в Болгарии американские военные по ошибке ворвались в производственный цех и наставили оружие на рабочих. Затем они обнаружили ошибку и покинули цех.

Также "Страна" сообщала, что в мае этого года Япония, Франция и США впервые вместе провели морские учения. Целью такого мероприятия стало укрепление сотрудничества стран перед лицом растущей активности Китая на морях.