Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

28 мая состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украиной.

Заседание проводилось в комбинированном формате – в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса.

"Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство во имя мираˮ, операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего – проекты и мероприятия оборонной реформы", – сообщает Минобороны.

Сообщается также, что представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции единогласно отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает военно-политическое руководство государства для приближения к стандартам и принципам НАТО.

Все выступающие выразили неоспоримую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования – направление на рассмотрение Североатлантического совета.

Ранее глава МИД Кулеба высказал недовольство, что саммит НАТО пройдёт без Украины.

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