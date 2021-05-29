В субботу, 29 мая, во второй день визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи, к нему присоединился сын Николай. Белорусский лидер вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным плавал на корабле и смотрел на дельфином.

На одном из видео Александр Лукашенко стоит на палубе корабля рядом с Владимиром Путиным, президенты смотрят на дельфинов и смеются.

На втором ролике белорусский президент сходит с палубы одного корабля на другой, ему пытаются помочь, однако он говорит, что справится сам, за ним следует сын Николай. На втором корабле их ожидает Путин, который обнимает Александра и жмет руку Николаю.

На третьем видео Александр и Николай Лукашенко сидят с Путиным за круглым столом, который накрыт белой скатертью. Стол украшает цветочная композиция, на нем стоят еда и напитки.

Напомним, 28 мая Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. В Сочи прошли его переговоры с Путиным, которые продлились пять часов.

Также сообщалось, что во второй день визита президенты общаются в неформальной обстановке. В ходе второго дня в Сочи они договорились о втором транше для Беларуси и новых рейсах "Белавиа" в города России.