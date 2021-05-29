В субботу, 29 мая, как и анонсировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, во многих городах Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Не стал исключением и Киев.

Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY в своем Twitter-аккаунте.

В Киеве на акцию солидарности с жителями Беларуси пришло около семидесяти человек, они собрались на Майдане Независимости.

В одном из городов Польши - Белостоке, даже городская власть присоединилась к акции солидарности и вывесила белок-красные флаги в гостевом дворце.

Как пишет DW, к "Глобальному пикету солидарности с Беларусью" присоединился Берлин, Швеция, Норвегия и Нидерланды. В Швеции власти муниципалитета Нака вывесили на здании администрации бело-красно-белый флаг.

В столице Германии около посольства России примерно 300 человек провели митинг с критикой белорусского президента Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина. Демонстранты прошли шествием и почтили минутой молчания погибших в республике.

В самом Минске также прошли акции - люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанскому проспекту.

Люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанскому проспекту в Минске. pic.twitter.com/AEIsXWTGjP — TUT.BY (@tutby) May 29, 2021

Кроме того, в одном из парков белорусской столицы появилась "аллея политических заключенных".

Напомним, Евросоюз обещает Беларуси 3 миллиарда евро в случае "демократизации" страны.

Также сообщилось, что Евросоюз работает над скорейшим внедрением санкций в отношении Беларуси из-за задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича.