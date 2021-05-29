Первые отчеты о разработке украинской вакцины от COVID-19 будут уже в сентябре 2021 года. Это будут результаты первых стадий разработки.

Об этом на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, в сентябре свои отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и киевский Институт биохимии им. Палладина. Именно они получили на разработку вакцины государственные деньги. Что касается компании "Диапроф-Мед", то в отношении нее Ляшко не знает, когда будут результаты.

"Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии - это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом", - добавил министр.

Ранее Ляшко говорил, что в Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса. Одна из них разрабатывается по технологии, схожей с той, которую использует американская Moderna.

В апреле тогдашний министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине производить вакцину от коронавируса начнут "года через полтора".

Тем временем в Украине сегодня открылись первые центры вакцинации от коронавируса. Кого прививают и какие препараты есть в наличии - читайте в нашем материале.