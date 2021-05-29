В Украине каждый город может открыть центр массовой вакцинации от коронавируса, решение об этом должна принять местная власть. Министерство здравоохранение разработало соответствующий алгоритм.

Об этом во время брифинга с журналистами заявил глава МОЗ Виктор Ляшко, которого цитирует "Укринформ".

"Каждый город может открыть массовые точки для вакцинации. Мы разработали алгоритм, проводили несколько тренингов", - сообщил министр.

Кроме того, он напомнил, что на данный момент вакцинация населения от коронавируса в Украине проходит на четырех платформах: мобильными бригадами в пунктах прививки, которые открыл МОЗ, в пунктах для рутинной вакцинации, в центрах вакцинации.

При этом в новых центрах вакцинации украинцы смогут сделать прививки вне зависимости от возраста, если они зарегистрированы в приложении "Дия".

Напомним, центры массовой вакцинации открываются в Одессе (на стадионе Одесской юракадемии по адресу Фонтанская дорога, 23), Львове (на стадионе "Арена Львов") и Киеве (на базе Международного выставочного центра (МВЦ). В Одессе открытие ожидается 30 мая, во Львове и Киеве центры открылись уже сегодня, 29 мая.

Как проходит вакцинация в центрах подробно рассказывала "Страна". В эти выходные украинцев в Киеве, Одессе и Львове будут вакцинировать вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac.