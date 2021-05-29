В воскресенье, 30 мая, во всей Украине, кроме южных регионов, пройдут сильные дожди. Самые обильные осадки ожидаются в западных областях.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На западе Украины температура воздуха днем будет +16...+19 градусов, ночью похолодает до +10...+13. Сильные дожди будут идти как днем, так и ночью. Скорость ветра будет 7-12 метров в секунду.

В восточных областях страны столбики термометров днем подниматься до +18...+25 градусов, ночь же похолодает до +12...+14. В течение дня, а в некоторых областях и в течение ночи, ожидаются дожди.

В южных регионах Украины не прогнозируют значительных осадков, температура днем будет +21...+25 градусов, а ночью +12...+16.

В Киеве и северных областях Украины температура днем ожидается +15...+19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12...+14. Днем синоптики прогнозируют дожди, ночью - без значительных осадков.

Напомним, спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Украине. 29 мая в Киеве объявили желтый уровень опасности.

Также сообщалось, что непогода в Украине обесточила больше ста населенных пунктов в пяти областях страны.