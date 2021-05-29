В четверг, 28 мая, в Лондоне, вслед за своим супругом принцем Уильямом, сделала первую прививку от коронавируса 39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает в Twitter-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.

"Вчера я получила свою первую дозу вакцины против COVID-19 в лондонском Музее науки. Я выражаю огромную благодарность всем, кто имеет отношение к кампании вакцинации. Спасибо вам за все, что вы делаете", - заявила герцогиня.

Какой именно вакциной привилась Миддлтон она не уточнила.

Напомним, внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям в апреле переболел коронавирусом. Он сохранил новость в тайне, чтоб не беспокоить британских подданных. 20 мая он получил первую дозу вакцины от коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что в январе королева Великобритании Елизавета II вакцинировалась от коронавируса. В феврале прививку получил принц Чарльз и его жена Камилла. Какие именно препараты использовались для вакцинации королевской семьи не сообщается.

А жена двоюродного брата королевы Великобритании принцесса Кентская Мария Кристина фон Рейбниц привилась AstraZeneca, после чего у нее обнаружили тромбоз.